غدا.. براعم البيانو والكورال بتنمية المواهب فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء غدًا الثلاثاء، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، لفصلي البيانو والكورال.

ويتضمن برنامج فصل البيانو تدريب مى عادل مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية لأشهر الملحنين العالميين.

كما يتضمن البرنامج الفني لفصل الكورال تدريب دكتور محمد حسني باقة متميزة من أجمل الأغاني الوطنية التي يقدمها أطفال المركز منها علي باب مصر،أنا المصري،يا أغلي إسم في الوجود ،أحلف بسماها،دولا مين،يمامة بيضا،يا مصريحميكي لأهلك،نشيد مصر،الباقي هو الشعب،فيها حاجة حلوة،الحياة السلام،نشيد مصر.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الأساتذة الأكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل البالية، الكورال، العود، الجيتار، الايقاع، الموشحات، الكمان، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.