ضبط عصابة تسرق المواطنين بأسلوب انتحال صفة شرطة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك " - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة القسم.. فوجئ بقيام (3) أشخاص باستيقافه بزعم كونهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة.. أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" وأقروا بإرتكاب عدد ( 4 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.. كما تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى إثنين من عملائهم "سيئ النية" تم ضبطهما وبحوزتهما عدد (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، وإتهمهوهم بالسرقة.