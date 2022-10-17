ضبط عاطل استولى على 200 ألف جنيه من شخصين بزعم قدرته على توفير فرصة عمل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بسوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وذلك لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من شخصين أحدهما مدرس بزعم قدرته على توفير فرصة عمل وذلك على غير الحقيقة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود محضرًا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو محمود د ع م 43 سنة مدرس وآخر يقيمان دائرة المركز بتضررهما من المدعو عمرو م س ع 34 سنة سنه ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما علي مبلغ " 200.000 " مائتان ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي تدبير فرص عمل لهم ولذويهم ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات " علي خلاف الحقيقة " إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.