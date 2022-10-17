صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الإثنين.. وهبوط "أبو ظبى" والبحرين"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.41% رابحًا 160.50 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.95 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.378% خاسرًا 36.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9705.18 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.94 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.41% رابحًا 160.50 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% رابحًا 49.89 نقطة ليغلق عند مستوى 19794.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.4%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.64%.

وقفز 33 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 5.60%، ثم سهم "العمران" بنسبة 5.39%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 4.78%، وتراجع 173 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 3.09%، ثم سهم "دراية ريت" بنسبة 2.59%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 313.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 104.7 مليون سهم محققة ما قيمته 245.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5616 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات والسلع بنسبة 2.26%، 2.24%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.19%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وزادت 10 أسهم على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.25%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 7.40%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 109.1 مليون درهم.



بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 10.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6948.27 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 10.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7767.04 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 11.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5238.39 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحًا 18.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5392.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 107.8 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9248 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.95%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والاتصالات بنسبة 0.11%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والطاقة، والتأمين بنسبة 3.17%، 1.56%، 1.31%، 0.17%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.378% خاسرًا 36.78 نقطة ليغلق عند مستوى 9705.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.146 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 205.5 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.18%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي الطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.62%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10.42%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 8.2%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 8.52%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 6.98%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 304.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1866.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 773.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 32.22% بضغوط هبوط سهمي صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية، شركة عقارات السيف بنسبة 1.39%، 1.26%، على التوالي.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.50% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.83%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 3.97% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، بيت التمويل الكويتي بنسبة 2.25%، 0.82%، على التوالي.