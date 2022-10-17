شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن دور وسائل التواصل الاجتماعي فى تشكيل الوعى السياسى

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية عن دور وسائل التواصل الاجتماعي فى تشكيل الوعى السياسى لدى الشباب اليوم الإثنين بقاعة التعليم المدني ومشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

تركزت محاور الندوة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب و المجتمع، و أكد الدكتور محمد أبو السعود، المدرس بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ أن السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على العلاقات الإنسانية و الاسرية، تغير الحالة النفسية لروادها ، كما أنها وسيلة ذات وجهين أحدهما نافع فى فى تقريب المسافات وسرعة التواصل والإعلان و معرفة ردود الأفعال بشكل أسرع بكثير وعلى الجانب الآخر، وفى حالة قضاء وقت طويل فى متابعتها تعد مضيعة للوقت، وهدر للإنجاز خاصة للشباب إذا لم يضع هدفاً محددا ليصل اليه، وتلعب دوراً فى اختراق الخصوصية كما أن لها آثار سلبية على الصحة، وانتشار مشاكل الإغتراب التى تحدث لمن يقضون أوقات طويلة فى استخدامها وبعدهم عن أسرهم وأصدقائهم.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على إعداد لقاءات تثقيفية تخاطب فيها عقول الشباب، لتبصيرهم بضرورة قيامهم بدورهم في المجتمع من خلال تعميق وعيهم بخطورة الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي التى تسهم بشكل كبير في تشكيل آرائهم، اتجاهاتهم، إدراكهم أنها سلاح ذو حدين و عليهم أن يختاروا كل ما يسهم في بناء المجتمع المصري، مضيفاً أن دور الشباب فى التصدى للشائعات والحرص على عدم نشر أى أخبار دون تفكر و إدراك لأهداف النشر ، لأن وسائل التواصل تمنح الشائعة انتشار سريع يلحق الضرر البالغ و يؤثر على الأمن والاقتصاد القومي للدول .

أقيمت الندوة التثقيفية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، و الدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات من تنفيذ همت مصطفى مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.