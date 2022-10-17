وقال المتحدث بإسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل كيم جون-راك - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "نراقب ونتتبع عن كثب التحركات ذات الصلة (فى الشمال) ونحافظ على وضع استعدادى قوى، مضيفا أن التدريبات ستجرى بطريقة جوهرية مع التركيز على الحفاظ على الاستعداد وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة.

وأوضح المتحدث بإسم هيئة الأركان الكورية أن مناورات هوغوك السنوية بدأت في وقت مبكر من اليوم بعد سلسلة من الاستفزازات الشمالية في الأسابيع الأخيرة، بما يشمل إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى يوم الجمعة الماضية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر تدريبات هذا العام حتى 28 أكتوبر الجارى، وهي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين القدرات العسكرية لتنفيذ مهام وقت السلم والحرب من خلال محاكاة التهديدات المختلفة من الشمال، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أسلحة وصواريخ نووية.