سفارة أمريكا تهنئ نوران جوهر على حصد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للإسكواش

كتبت ريهام عبد الله

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، نوران جوهر بعد حصدها لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للاسكواش، وقالت السفارة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "مبروك لنوران جوهر على لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للاسكواش! نتطلع لرؤية كيف ستلهم عزيمتك الأجيال القادمة من الرياضيين المصريين".

توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات، ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.





وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6.

من ناحية أخرى، اكتفى علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بوصافة البطولة بعد انسحابه أمام البيروفي دييجو إلياس من المباراة النهائية للإصابة.