رياح شديدة تضرب الإسكندرية والسحب المنخفضة الركامية تغطى السماء.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، موجة من الطقس السيئ الذى يضرب المدينة فى ظل ما تتعرض له البلاد من منخفض البحر المتوسط والذى أدى إلى هطول الأمطار المتفاوتة فى الشدة، حيث أن الأمطار الغزيرة والمتوسطة ضربت الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط، يصاحبها انخفاض فى درجة الحرارة ونشاط فى حركة الرياح.



وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن الأمطار شملت أحياء وسط وشرق والمنتزه والجمرك وامتدت إلى غرب الإسكندرية والعامرية.



وأشار اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى إلى أن الشركة استعدت للأمطار منذ يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الثلاثاء القادم.



وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتى وصلت لأمطار متوسطة اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 وتسببت فى بعض التجمعات لمياه الأمطار التى لم تتسبب فى أى إعاقة مرورية وتم التعامل معها على الفور.



وتستعد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.



وتناشد الشركة السادة المواطنين فى حالة وجود أى شكوى الإبلاغ على رقم الخط الساخن 175 من أى تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.



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