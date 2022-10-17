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روسيا تحتجز 3 مواطنين متهمين بالضلوع في تفجير جسر القرم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:42 م
روسيا تحتجز 3 مواطنين متهمين بالضلوع في تفجير جسر القرم جسر القرم
كتب أحمد عرفة

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قررت محكمة باسماني في موسكو احتجاز ثلاثة مواطنين روس حتى الـ 8 من ديسمبر، وإبقاءهم على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعهم في عملية تفجير جسر القرم الإرهابية، وفقا لروسيا اليوم.

وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهامات بموجب البنود "أ، ب، ج، من الجزء الثاني من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي" بحق المتهمين وهم: ألكسندر بيلين، وأوليغ أنتيبوف، ودميتري هيفي.

وأعلن مكتب الأمن الفدرالي الروسي في الـ 12 من أكتوبر عن اعتقاله لخمسة مواطنين روس وثلاثة من أوكرانيا وأرمينيا بتهمة الضلوع في العملية الإرهابية.

 

 


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