اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رواد التواصل الاجتماعى يتداولون خبرا كاذبا عن سقوط أسانسير في الإسكندرية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:11 م
رواد التواصل الاجتماعى يتداولون خبرا كاذبا عن سقوط أسانسير في الإسكندرية الصورة المفبركة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى بالإسكندرية، خبرا كاذبا، عن سقوط مصعد من الدور الثالث عشر بإحدى عمارات بشائر الخير، ووفاة رب أسرة لخمسة أطفال.

وقد تم إجراء التحريات فى ساعته وتاريخه، حيث تم التنسيق مع رئيسة الحى لإجراء معاينة فنية للمصعد، وتبين سلامة المصعد وخلوه من الأعطال، وتمت مراجعة التقرير الطبى لحالة المتوفى، والذى تبين أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا وجود جرح سطحى بالخد الأيمن" مكان اصطدامه بأرضية المصعد لحظة وفاته،  كما أفادت المصادر بوجود تاريخ مرضى للمتوفى حيث أنه يعانى من "الصرع"

 

شائعة
شائعة

 


إرهاب الإخوان

خليك واعى

شائعة سقوط أسانسير

الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة