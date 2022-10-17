رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس أمناء جامعة بيروت العربية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عمار الحورى رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان بدولة لبنان - رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية - والوفد المرافق له، بهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية والتعاون بين جامعة الأسكندرية وجامعة بيروت العربية من خلال التعاون المثمر، والعلاقات الأكاديمية، والعلمية والبحثية.

أكد الدكتور قنصوه خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام ١٩٦٠ بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر وبدعم كامل من الدولة المصرية وجامعة الإسكندرية، لافتاً إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات التاريخية، لأهميتها ليس على مستوى الجامعتين فقط بل على مستوى الدولتين، كما أشار إلى إجتماع الوفد اللبناني أمس مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد بدوره على هذه المعاني مؤكداً دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية الكامل للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة، فى ظل الاهتمام والحرص للحفاظ علي هذه العلاقات التاريخية المتميزه.

وأكد الدكتور عمار الحورى، حرص وقف البر والإحسان وجامعة بيروت العربية على ديمومة العلاقات المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تقديره وشكره للمشاعر الدافئة التى لمسها من الحاضرين خلال اللقاء، كما أشاد بالدور الذي قامت به جامعة الإسكندرية في مساندة جامعة بيروت منذ نشأتها، مؤكدا على أهمية دعم واستمرار التعاون والعلاقات المتميزه والحفاظ عليها من خلال إتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين.

حضر اللقاء القاضي الدكتور فوزى أدهم أمين سر مجلس أمناء وقف البر والإحسان، والدكتور عمر الحورى عضو مجلس أمناء وقف البر والإحسان وأمين عام جامعة بيروت العربية، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ، والدكتور محمود الخشن نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والسادة عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم والتمريض والآداب والحقوق والتجارة، ومديرو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة.