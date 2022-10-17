وقال ألفونسو دييث توريس - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، "إن مصر تلعب دورا فعالا وقويا ومؤثرا في كافة قضايا المنطقة وعالميا"، مشيرا إلى أن استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، يؤكد دورها المهم في القضايا الدولية ويعكس مكانتها العالمية.

وأضاف أن "المؤتمر بما تبذله مصر سيسفر عن نتائج مهمة للغاية من أجل حماية المناخ والحفاظ على البيئة، ولدينا ثقة كبيرة أن ما تبذله مصر من جهود كبري سيحقق النجاح لهذا الحدث الدولي المهم".

وتحدث الدبلوماسي الإسباني، خلال فعاليات أسبوع "الأيبيروأمريكي" الذي تحتضنه مدينة الإسكندرية ويستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، عن مستقبل العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والإسباني، مؤكدا أن المستقبل واعد للعلاقات المشتركة بين البلدين.

وتابع "نحن فخورن بمدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين والتعاون بين الشعبين، كما أن هناك برامج تبادل طلابي عديدة بين مصر وإسبانيا"، معربا عن فخره بالتقارب بين الحضارتين والثقافتين المصرية والإسبانية، خاصة وأن هناك الآلاف من الكلمات الإسبانية مأخوذة من العربية، بما يعكس حجم التقارب بين الجانبين.

وتشارك في الدورة الحالية للأسبوع الثقافي "الإيبيروأمريكي" كل من: (الأرجنتين، أسبانيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، فنزويلا).



