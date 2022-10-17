خالد شريف: المؤتمر الاقتصادى يوفر آلية للخروج من الأزمة الراهنة وتشجيع الاستثمار المباشر

كتبت هبة السيد

قال المهندس خالد شريف الخبير بمجال الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات الأسبق، إن مصر فى مرحلة انتقالية نحو انطلاقه اقتصادية لذلك توقيت المؤتمر مناسب جدا فى ظل ظروف اقتصادية يمر بها العالم، والذي يمكن من خلاله عرض المشروعات والتطور الذي يحدث فى البنية الأساسية فى القطاعات المختلفة وهى من المقومات الأساسية لأى نشاط اقتصادي وكذلك عرض التعديلات التشريعية والتهيئة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وحول أهم الملفات التى يرغب فى عرضها خلال فعاليات المؤتمر أكد "الشريف" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، علي أهمية التركيز علي الاستثمار بصفة عامة، خاصة الاستثمار فى قطاع السياحة وهى صناعة واعدة، كذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يعتبر من قطاعات البنية الأساسية والتى يجب أن يكون حاضر بقوة من أجل أى نشاط أو نهضة اقتصادية تحدث لذا يجب تسليط الضوء عليهما ضمن ملفات المؤتمر.

وأشار الشريف والذي يشغل أيضا منصب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون التحول الرقمي، إلى قطاعات أخرى مثل الزراعة والتى تشهد نهضة وأصبحت مهمة فى الاستثمار بالإضافة إلى بعض القطاعات الصناعية وتهيئة البنية الأساسية لاستعادة مكانة مصر فى صناعة الغزل والنسيج.

وقال الشريف، "الأزمة الاقتصادية الحالية مصر لا تنفرد بها فهناك أزمة اقتصادية طاحنة فى العالم كله خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الموجودة، ومصر ليست بمعزل عن العالم، بالتالي حدث بعض التباطؤ فى النمو الاقتصادي، فى وقت تسير فيه الدولة لإعادة بناء البنية الأساسية أو إنشاء بنية أساسية فى أماكن جديدة وحل الكثير من المشكلات الموجودة بالدولة".

وأضاف، "المؤتمر سيعمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة عبر آلية لتشجيع الاستثمار المباشر فى السوق المصرى بمختلف القطاعات عن طريق عرض مميزات هذا السوق وتطور البنية الأساسية".