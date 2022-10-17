جمارك برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية والهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك، بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية ولاب توب والهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من إدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى قيام الراكب الراكب أ . خ . أ القادم من الرياض على رحلة طيران الخطوط السعودية بتهريب أصناف مخالفة حال وصوله من السعودية.

وقام وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة بتشكيل لجنة من كريم صبحي و مصطفي حسين رؤساء الوردية ومحمد صالح ابراهيم وأمنية عبد النبي مأموري الكشف بالأشعة وإسلام قباري مدير الادارة ومحمد فرجاني مأمور التعريفة ومتولي الرياش رئيس قسم التعريفة وإبراهيم شحاته بالأمن الجمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وهلال الغزالي بمكافحة التهرب الجمركي لترقب وصول الراكب وتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة اللاب توب والهواتف المحموله والهارد ديسك لم يقر عنها الراكب، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٤٩٦ ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.