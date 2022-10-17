توريد 11770 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية بدمياط

أعلن المحاسب علي الغزاوي، مدير عام تموين دمياط أنه تم توريد 11770 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية بمحافظة دمياط حتى صباح اليوم.

وتحرير 26 محضرا ضد الممتنعين عن التوريد والتحفظ على 7 مضارب غير مرخصة و6 مخازن سرية تقوم بتجميع الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق بإجمالى مضبوطات بلغت 390 طنا تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصة.

وفى حملة مشتركه لمديرية التموين مع إدارة المتابعة بالمحافظة تم ضبط مخالفة نقص وزن بإلاسطوانات بإحدى محطات تعپئة الغازوتم التحفظ على 10 إسطوانات بها عجز بالأوزان تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحضر الخاص، وتحرر 66 محضرا فى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى ولعدم الاعلان عن الاسعار وللعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية أو بدون بيانات.