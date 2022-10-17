تقرير: الديمقراطيون يضعون خطط طوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة 2024

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن الديمقراطيين خلف الكواليس يتحدثون ويضعون خطط طوارئ لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 فى حال ما قرر الرئيس جو بايدن أنه لن يسعى للترشح لفترة ثانية، وهى الخطوات التي من المتوقع أن تزداد حدة بعد الانتخابات النصفية.

وأوضحت الصحيفة أن انتخابات الثامن من نوفمبر المقبل لن تقرر فقط كيف سيكون شكل الكونجرس خلال العامين المقبلين. لكنها ستطلق بطرق كثيرة موسم حملات الانتخابات الرئاسية وستحدد كيف ستبدو الأمور بالنسبة للديمقراطيين.

ولو كان أدائهم أفضل من المتوقع، فإن بايدن قد يكون لديه دافع قوى للترشح مجددا، واحتمالية أن يكون هناك منافس موثوق به فى الحزب الديمقراطى. لكن لو لم يحقق المرشحون الديمقراطيون نتائج جيدة، فإن البعض فى الحزب يتوقع أن يكون هناك دعوة لمزيد من الخيارات. وقال النائب تيم ريان إنه كان وضحا للغاية، فهو يريد أن يرى تغييرا بين الأجيال.

وكان بايدن، البالغ من العمر 79 عاما قد وصف نفسه بالجسر بين الأجيال من السياسيين الديمقراطيين. فالقادة الكبار مثل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الأغلبية تشارلز شومر فى نفس عمره تقريبا، وعادة ما يبتعد مسئولو الإدارة عن الرد على أسئلة حول ما إذا كان بادين سيترشح مجددا، بينما تشير التصريحات العامة والخاصة على نيته فى ذلك.

لكن بالتزامن مع عدم اليقين الخاص بالانتخابات النصفية، فإن عامل السن يترك الباب مفتوحا أمام الديمقراطيين للبدء فى إرساء بعض الأسس، وقد أظهر عدد منهم بالفعل مؤشرات على تطلعاتهم.

وتقول ذا هيل إن السفر إلى الولايات المتأرجحة وولايات التصويت المبكر أحد أفضل الطرق لتقييم اهتمام السياسى فى السعي إلى منصب أعلى. ووفقا لتقرير فى صحيفة بولتيكو، فإن المرشح لمجلس الشيوخ فى ويسكونسن مانديلا برنر يأمل من أن تأتى شخصيات بارزة مثل السيناتور بيرنى ساندرز على تلك الولاية الرئيسية. وهذه الزيارة لو حدثت يمكن أن تثير تساؤلات حول الاستعداد السياسى المحتمل للسيناتور.