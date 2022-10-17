اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة لجلسة 20 نوفمبر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:22 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة لجلسة 20 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، تأجيل محاكمة 43 متهماً، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 20 نوفمبر.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية أحمد مصطفي.
 
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
 
 

خليه العجوزه

الجنايات

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