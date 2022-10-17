بنك الاستثمار الأوروبي يسهم بـ15 مليون يورو في تطوير أنظمة اختبار (PCR) جديدة

أعلن بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) عن تقديم قرض بقيمة 15 مليون يورو إلى شركة (Spindiag GmbH) الألمانية؛ لتطوير نظام فحص تشخيصى آلى بالكامل يعتمد على تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل (PCR) لاستخدامه فى مختلف مؤسسات الرعاية الصحية، كالمستشفيات وأقسام الطوارئ.

ووفقًا لبيان للبنك، يوفر النظام الجديد، الذى أطلق عليه اسم (Rhonda PCR) نتائج فحص بدرجة مختبرية موثوقة خلال أقل من ساعة، كما يقلل من مخاطر العدوى المحتملة للأطقم الطبية التى تجرى الفحوصات المختبرية إلى الحد الأدنى؛ نظرا لتلافيه إدخال عينات المسحة فى كاشف الاختبار آليا وليس يدويا.

وأوضح البنك أن الشركة الألمانية ستعمل على توسيع نطاق إنتاج هذا النوع الجديد من أجهزة فحص (PCR) فى ألمانيا والأسواق الأوروبية أيضا، مشيرا إلى أن أنظمة اختبار (Rhonda PCR) الجديدة الحالية تستخدم فى الكشف عن مجموعة من الفيروسات تشمل فيروس (سارس-كوف-2) المسبب لوباء كورونا، وفيروسات الأنفلونزا (أ) و(ب) والفيروس المخلوى التنفسى (RSV)، الذى يصيب الجهاز التنفسى العلوى والرئتين وشائع جدا لدى الأطفال ممن لم يتجاوزا عامهم الثاني، بالإضافة إلى بكتيريا المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين (مارسا) المقاومة للعقاقير الطبية.

ولفت البيان إلى أن شركة Spindiag GmbH، وهى إحدى شركات التشخيص المختبرى الناشئة المهتمة بحماية المرضى والكوادر الطبية من مسببات الأمراض المعدية، تعتزم العمل على تعزيز القدرات التشخيصية لنظامها المختبرى الجديد ليشمل مستقبلا الكشف عما يصل إلى 36 نوعا الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض فى أقل من ساعة واحدة.

ويقدم البنك الاستثمار الأوروبى هذا القرض إلى الشركة الألمانية بموجب أداة تسهيل تمويل مكافحة الأمراض المعدية (IDFF)، إحدى أدوات تمويل المشروعات المبتكرة عالية المخاطر بموجب برنامج التمويل InnovFin التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تغطى المفوضية الأوروبية مخاطر هذه المشروعات بالكامل.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، المسئول عن عمليات بنك الاستثمار الأوروبى فى ألمانيا: "إن بنك الاستثمار الأوروبى يدعم أبحاث شركة Spindiag؛ نظرا لأن مسببات الأمراض المعدية فى المستشفيات أصبحت تحديا يجب معالجته بنهج مبتكر".

من جهته، أوضح دانييل مارك، الرئيس التنفيذى لشركة Spindiag الألمانية أنه "من خلال تقديم نتائج التشخيص ببساطة، توفر الشركة حلا مبتكرا لمكافحة العدوى"، معربا عن سعادته بدعم بنك الاستثمار الأوروبى لشركته فى التصدى لخطر مسببات الأمراض المعدية لدى مقدمى الرعاية الصحية والمرضى.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبى يضمن توسيع القدرات الإنتاجية لأنظمة الاختبار الجديدة وسيساعد الشركة على تنفيذ خطط التوسع التجارى بسرعة أكبر.