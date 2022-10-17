انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الثقافى للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس.. صور

أسوان عبد الله صلاح

انطلقت مساء اليوم الاثنين، بمسرح فوزى فوزى المكشوف بمدينة أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الثقافى ، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان

ويقام المهرجان خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ أكتوبر الجارى ، بمشاركة فرق "أسيوط ، و اسماعيلية، و الوادى الجديد، و بنى سويف والأنفوشى، وكفر الشيخ للفنون الشعبية، بالإضافة الى فرقة الشلاتين ، و-توشكى وأسوان وقنا للفنون الشعبية"

وشهدت ، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، إفتتاح مهرجان أسوان الفنى ، للإحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان والتى من المقرر لها يوم ٢٢ أكتوبر الجاري

وأقيم حفل الإفتتاح بمسرح فوزى فوزى الصيفى المكشوف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، بحضور احمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس إدارة إقليم جنوب الصعيد الثقافى

تجدر الإشارة إلى أن فرق الفنون الشعبية المشاركة ستقدم عروضها الفنية، داخل ١٣ موقع ثقافي بمدن وقرى المحافظة

وأعلنت محافظة أسوان عن بدء تحضيراتها للإحتفال بالظاهرة الفلكلية لتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية، والمقرر لها يوم ٢٢ أكتوبر الجارى.

وطالب محافظ أسوان أشرف عطية، بالإستثمار الجيد للإحتفال بظاهرة تعامد الشمس من أجل التسويق والترويج السياحى لعروس المشاتى.