المشدد 7 سنوات لعامل سرق شخصا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""أ.س" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز خرج عليه المتهم وقام بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على حافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.