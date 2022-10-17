اليوم السابع
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المخلفات الإلكترونية فى العالم.. أرقام ومعلومات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 ص
المخلفات الإلكترونية فى العالم.. أرقام ومعلومات المخلفات الإلكترونية
كتبت ـ منال العيسوى

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تتصاعد حاليا التحذيرات من حجم المخلفات الإلكترونية والكهربائية التى تتزايد بشكل مستمر بالتوازى مع دعوات للمستهلكين والمنتجين والحكومات لدعم جهود إعادة تدوير هذه المخلفات، واستعادة الثروات الهائلة التى يتم إهدارها نتيجة لعدم الاستخدام.
 
خلال هذا التقرير نرصد بعض الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية: 
 
ما بين 54 إلى 113 مليون جهاز موبايل مخلفات داخل المنازل.
 
يتراوح وزنها من 10 أطنان إلى 20 طنا.
 
حجم المخلفات الإلكترونية فى العالم يبلغ 57.4 مليون طن.
 
متوقع أن يصل حجم المخلفات الإلكترونية فى العالم إلى 74 مليون طن بحلول العام 2030.
 
‏تم التخلص من 5.3 مليار تليفون محمول.
 
16مليار هاتف محمول حول العالم ثلثها لم يعد ‏مستخدما.
 
 المنازل العادية تضم من 11 إلى 72 جهازا إلكترونيا فى المنزل العادى.
 
حوالى 151 مليون هاتف يتم التخلص منهم سنويا فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
يتم التخلص  يوميا ما يقرب من 416 ألف هاتف ينتهي بها المطاف إما للحرق أو الدفن.
 
 المخلفات الإلكترونية  تتضم 40% من حجم المعادن الثقيلة الملقاه فى  مقالب القمامة.
 
تحتوي الهواتف الذكية على حوالي 30 عنصرًا مختلفًا، بعضها ينفد من الأرض.
 
يحتوي مليون هاتف محمول  على 24 كيلو جراما من الذهب، و16 ألف كيلو جرام من النحاس، و350 كيلو جرامًا من الفضة، و14 كيلو جرامًا من البلاديوم.
 

المخلفات الالكترونية

اعادة التدوير

قمة المناخ

العناصر بالالكترونيات



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