اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة بآخر بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:09 م
السجن 3 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة بآخر بسبب خلافات الجيرة بسوهاج أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين المتهم "ش.أ" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ش.أ.أ" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وابراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه مما تسبب له فى عاهة مستديمة ، وكشفت التحريات قيام المتهم بضرب المجنى عليه بماسورة حديدية مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات الجيرة ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

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