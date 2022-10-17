السجن 3 سنوات لشاب هدد فتاة بصورها واستولى منها على 40 ألف دولار فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده، والمستشار عبد الكريم محمد فخرى والمستشار خالد احمد زكى، بالسجن 3 سنوات للمتهم " إ.ا.ا"، لاتهامه بالتهديد وإفشاء أسرار فتاة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 904 لسنة 2022 المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بارتكاب المتهم واقعة تهديد وافشاء اسرار للمجنى عليها " ر.ا.م ".

كشفت تحريات ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات، أنه على تقديم محامى بلاغا بتوكيل صادر من السلطة الفلسطينية عن المجنى عليها "ر.ا.م" التى تعرفت على المتهم "إ.ا.ا" عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ودارت بينهم مكالمات مسجلة صوت وصوره، وأثناء ذلك قام المتهم بتسجيل تلك المكالمات، والتقاط صور للمجنى علية عاريا، وقام بإرسال تلك الصور إليها مهددا إياها بنشرها إذا لم تقم بدفع مبالغ مالية، وقامت بتحويل مبالغ مالية للمتهم تقارب 40 الف دولارا عن طريق شركة تحويل الاموال، وتسلمها الا أنه مازال يطالب بمبالغ أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.