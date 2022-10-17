السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "و.ش "عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو ومخدر الميثامفيتامين والهيروين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد ابو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو والهيروين وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وتذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.