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الزراعة: 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن الأعلاف من الموانئ

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:13 م
الزراعة: 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن الأعلاف من الموانئ محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة حريصة على توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، مضيفا أن الدولة تضخ الأموال الكثير لسد احتياجات السوق المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن الدولة تعرضت إلى أزمات وكانت على العالم أجمع وعبرتها فى ظل القيادة السياسية، لافتا إلى أنه لا يوجد نقص فى السلع بالتزامن مع الأزمات العالمية.

وتابع، "نحتاج إلى زيادة دعم الموردين عن تخصيص حصة دولارية للمحافظة على توريد العلف  الإنتاج الداجنى، و100 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى القطاع الداجنى.. 44 مليون دولار اعتمادات للإفراج عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ".

 


محمد القرش

الافراج الجمرجى للعلف

وزارة الزراعة



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