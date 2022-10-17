الرئيس العراقى المنتخب يؤكد سعى بلاده لإقامة علاقات إقليمية متوازنة

كتب أحمد جمعة

أكد الرئيس العراقى المنتخب عبد اللطيف رشيد، الاثنين، صعوبة المرحلة السياسية السابقة، مطالبا بضرورة تشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تسلمه مهام منصبه رسميا في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وأشار "رشيد" إلى قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة في العراق، مؤكدا أن بلاده تسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولى، متعهدا ببذل كل جهده لحماية الدستور وحل المشكلات القائمة والعمل على توطيد العلاقة بين بغداد وأربيل وإقامة علاقات إقليمية متوازنة.

وتعهد الرئيس العراقى في كلمته ببذل كل جهده لحماية الدستور العراقى وحل المشاكل القائمة، متوجها بالشكر إلى جميع القادة السياسيين، والمرجعية الرشيدة لمنحه ثقة منصب رئيس جمهورية العراق.

وانتخب مجلس النواب العراقى، الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.