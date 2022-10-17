اليوم السابع
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الداخلية: ضبط شخص طعن طليقته بسكين فى مدينة نصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:13 م
الداخلية: ضبط شخص طعن طليقته بسكين فى مدينة نصر رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.
 
بالإنتقال وسؤال ( والدها – مقيم بمحافظة الفيوم) قرر بأنه حال تواجد نجلته بمحل الواقعة قام (طليقها – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما ، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ..كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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