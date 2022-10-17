الرئيسية أخبار عاجلة الداخلية: ضبط شخص انتحل صفة سيدة لبث فيديوهات مفبركة الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:54 م شخص انتحل صفة سيدة كتب محمود عبد الراضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفاد مصدر أمنى ضبط أحد الأشخاص يدعى أنه سيدة وتعمل بالشرطة، ويقوم ببث فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للإيحاء بوجود مؤيدين لها. شخص انتحل صفة سيدة انتحال صفة اخبار الحوادث جماعة الاخوان الارهابية اخبار عاجلة الموضوعات المتعلقة لحظة ضبط الداخلية 10 أطنان مخدرات بثلث مليار جنيه..فيديو الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:18 م انهيار مملكة الكيف.. الداخلية تسقط أخطر شحنة مخدرات بالسويس.. تحريز 10 أطنان بانجو وحشيش وأفيون.. وتكشف: أباطرة الصنف أخفوا الشحنة داخل سيارة نقل فنطاس.. والمضبوطات تقدر بـ270 مليون جنيه.. صور الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:35 م ضربة حاسمة.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ270 مليون جنيه.. صور الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:31 م الجريدة الرسمية تنشر حكم جنايات القاهرة بإدراج قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:20 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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