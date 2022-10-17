الداخلية: ضبط شخص انتحل صفة سيدة لبث فيديوهات مفبركة

كتب محمود عبد الراضى

أفاد مصدر أمنى ضبط أحد الأشخاص يدعى أنه سيدة وتعمل بالشرطة، ويقوم ببث فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للإيحاء بوجود مؤيدين لها.