الإسكندرية تستقبل 3125 سائحا على متن السفينة السياحية Mein Schiff 6.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المختصة باستقبال السفينة السياحية Mein Schiff 6، القادمة إلى ميناء الإسكندرية من ميناء أنطاليا التركي اليوم، وعلى متنها 2206 سائح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 919 من طاقم الخدمة بالسفينة.

وشدد "الشريف" على جاهزية الأماكن الآثرية والسياحية بالمحافظة لاستقبال السائحين، وتوفير كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالمدينة، مشددًا على كافة الجهات المعنية بضرورة إظهار عروس البحر الأبيض المتوسط بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها، مشيرًا ألى أهمية توفير دليل سياحي لتعريف السائحين بالمعالم الاثرية والسياحية بالمدينة وتوضيح التاريخ الحضاري العريق للاسكندرية بصفتها واحدة من المدن التي لها طابع متميز وحضارة تمزج في طياتها العديد من الثقافات.