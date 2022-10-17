اليوم السابع
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استقرار سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الاثنين 17-10-2022 بالبنوك فى مصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:00 م
استقرار سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الاثنين 17-10-2022 بالبنوك فى مصر الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.40 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 4.97 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

5.03 جنيه للشراء.
 
5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى

5.03 جنيه للشراء.
 
5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

4.97 جنيه للشراء.
 
5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

5.03 جنيه للشراء.
 
5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك بلوم

5.34 جنيه للشراء.
 
5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

5 جنيه للشراء.
 
5.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى

5.30 جنيه للشراء.
 
5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول

4.98 جنيه للشراء.
 
5.34 جنيه للبيع.
 

الريال القطرى

سعر الريال القطرى

سعر الريال القطرى امام الجنيه

الريال القطرى والجنيه المصرى



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