إصابة 8 أشخاص حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو، على رافد الطريق الدولي الساحلي، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بعربة كارو برافد الطريق الدولي "كفر الشيخ وبلطيم"، مما أدى لإصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجر نقل المصابين، لمستشفى بلطيم المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من على محمد محمد،35سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وعبده السيد، 30سنة، باشتباه بنزيف بالمخ وجرح بالرقبة، ومهدي صابرة سواح، 38سنة، وكدمات وسحجات بالجسم، ومي عصام على النجار، 12سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وسهام علي السيد، 38سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وشهد حسام علي، 13سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وهند حسام علي، 8سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، وشروق عصام علي، 15سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.