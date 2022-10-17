إزالة 125 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 للازالات التي بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور، وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 125 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية، وأملاك ري وأراضي زراعية منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 منهم 72 حالة تعدي على مساحة 22612 متر مربع مباني و53 حالة تعدي على مساحة 800 فدان زراعة لافتا إلى تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة تعدي بمراكز الفتح وديروط وأسيوط اليوم على مساحة 7650 متر مربع مباني و331 فدان زراعة وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونواب هذه المراكز وعمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ومسئولي الازالات وجهات الولاية والجمعيات الزراعية وحماية النيل وفي وجود قوة أمنية من المراكز الشرطية بنطاق الحملات.

وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه للعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة ضمن مراحل الموجة الثلاث والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والامنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.