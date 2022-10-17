اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:58 م
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إزالة سقف مخالف على مساحة 200 متر مربع بمجلس قروي تونس بسوهاج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:49 م
إزالة سقف مخالف على مساحة 200 متر مربع بمجلس قروي تونس بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، بإزالة سقف مخالف بالدور التاسع على مساحة 200 متر مربع، بنطاق مجلس قروي " تونس "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إزالة جميع أشكال التعديات من بناء مخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
 
كان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أية تعديات أو مخالفات مباني وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة في هذا الملف .
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الوحدات المحلية

تونس



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