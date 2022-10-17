إزالة سقف مخالف على مساحة 200 متر مربع بمجلس قروي تونس بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، بإزالة سقف مخالف بالدور التاسع على مساحة 200 متر مربع، بنطاق مجلس قروي " تونس "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إزالة جميع أشكال التعديات من بناء مخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أية تعديات أو مخالفات مباني وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة في هذا الملف .