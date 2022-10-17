أمن المنوفية يسلم طلاب مدرسة النور للمكفوفين "العصيِّ البيضاء"

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الإثنين محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وقائع تسليم العصيِّ البيضاء لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم بحضور العقيد محمد مروان والوفد المرافق له من مديرية أمن المنوفية.

وقد أثنى مدير تعليم المنوفية علي هذه المبادرة الطيبة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية،هذا وقد ملأت السعادة والفرحة قلوب جميع طلاب وطالبات المدرسة لاستلامهم هذه العصيِّ البيضاء والتي سوف تساعدهم على السير بأمان في الطريق.

كما اطمئن الفولي على حُسن سير العملية التعليمية بالمدرسة وتوافر كل احتياجات الطلاب بها.