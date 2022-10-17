أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شخص بمنزله بالقناطر: توفى بجرعة مخدرات زائدة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شخص، لقى مصرعه داخل منزله بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث تبين ان الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين "قريب المتوفى"، أنه أثناء طرق الباب على منزل المتوفي، لم يفتح أحد وبعدها قام بكسر الباب ليجد جثة المتوفى ملقاة داخل الشقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص داخل منزله نتيجة تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.