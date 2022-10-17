آثار تغيرات المناخ المباشرة وغير المباشرة.. تعرف عليها

كتبت ــ منال العيسوي

لم يتبق سوى 20 يوما وينطلق الحدث العالمى الخاص بتغير المناخ من مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ ستنعقد خلال الفترة من 6: 18 نوفمبر المقبل، ضمن مبادرة اليوم السابع " كن صديقا للبيئة" التى تسعى الى زيادة وعى القراء بالقضايا البيئية، والمشاركة الفعالة فى قضية التغيرات المناخية، فإليك بعض المعلومات المرتبطة بآثار التغير المناخى، وعليك أن تتعرف على الآثار المباشرة لتغير المناخ منها.

١- المزيد من موجات الحر

٢- ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر

٣- الأعاصير

٤- موجات جفاف قاسية

٥- سيول وفيضانات كارثية

٦- طقس متطرف

ومن آثار تغير المناخ غير المباشرة

١- تهديد الزراعة والغذاء والمياه

٢- مخاطر على الصحة العامة

٣-تهديد الأمن وسبل العيش

٤- فقدان التنوع البيولوجي

٥- تحمض المحيطات

٦- تهديد الاقتصاد