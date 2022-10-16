7 حالات تستحق التكافل ودعم المصروفات بحاسبات القاهرة.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ب جامعة القاهرة ، عن شروط التكافل للطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات للعام الجامعي 2022 / 2023، مشددة أنه علي الراغبين وتنطبق عليهم إحدي الحالات سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ويستفيد من الدعم الطلاب الناجحين فقط ولمرة واحدة فى العام، كما يتم التعامل مع الطلاب فقط وليس أولياء الأمور.

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة لكل حالة للتقدم به إلى اللجنة وفى حالة يتيم الأبوين عليه التقدم بصورة من شهادة وفاة الأب والأم وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وبيان المعاش وصورة من شهادة ميلاد الطالب.

أما فى حالة صرف معاش تضامنى أو تكافل وكرامة فى حالة وجود الأب على الطالب التقدم بالأوراق الآتية: صورة من المعاش التضامنى أو معاش تكافل وكرامة وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن، وفى حالة صرف معاش تضامنى أو تكافل وكرامة مع وفاة الأب على الطالب إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

وبالنسبة للأمراض المزمنة سواء للطالب أو أحد من أفراد أسرته عليه تقديم وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وتقرير طبى باللغة العربية يفيد بالحالة الصحية للطالب أو أحد من أفراد أسرته ودخل الأب.

أما فى حالة الهجر وتغيب الأب عن الأسرة على الطالب تقديم بحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وما يفيد بهجر الأب للأسرة من قسم الشرطة.

وفى حالة الطلاق على الطالب أن تقديم بحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وصورة قسيمة الطلاق وصورة شهادة ميلاد الطالب ، وفى حالة أبناء العاملين بجامعة القاهرة على الطلب التقدم باستمارة بحث اجتماعى وصورة شهادة ميلاد الطالب وصورة كارنيه الاب أو الأم.