اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

7 حالات تستحق التكافل ودعم المصروفات بحاسبات القاهرة.. اعرف الأوراق المطلوبة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:00 ص
7 حالات تستحق التكافل ودعم المصروفات بحاسبات القاهرة.. اعرف الأوراق المطلوبة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، عن شروط التكافل للطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات للعام الجامعي 2022 / 2023، مشددة أنه علي الراغبين وتنطبق عليهم إحدي الحالات سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية.
 
ويستفيد من الدعم الطلاب الناجحين فقط ولمرة واحدة فى العام، كما يتم التعامل مع الطلاب فقط وليس أولياء الأمور.
 
وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة لكل حالة للتقدم به إلى اللجنة وفى حالة يتيم الأبوين عليه التقدم بصورة من شهادة وفاة الأب والأم وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وبيان المعاش وصورة من شهادة ميلاد الطالب.
 
أما فى حالة صرف معاش تضامنى أو تكافل وكرامة فى حالة وجود الأب على الطالب التقدم بالأوراق الآتية: صورة من المعاش التضامنى أو معاش تكافل وكرامة وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن، وفى حالة صرف معاش تضامنى أو تكافل وكرامة مع وفاة الأب على الطالب إرفاق صورة من شهادة الوفاة.
 
وبالنسبة للأمراض المزمنة سواء للطالب أو أحد من أفراد أسرته عليه تقديم وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وتقرير طبى باللغة العربية يفيد بالحالة الصحية للطالب أو أحد من أفراد أسرته ودخل الأب.
 
أما فى حالة الهجر وتغيب الأب عن الأسرة على الطالب تقديم بحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وما يفيد بهجر الأب للأسرة من قسم الشرطة.
 
وفى حالة الطلاق على الطالب أن تقديم بحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها السكن وصورة قسيمة الطلاق وصورة شهادة ميلاد الطالب ، وفى حالة أبناء العاملين بجامعة القاهرة على الطلب التقدم باستمارة بحث اجتماعى وصورة شهادة ميلاد الطالب وصورة كارنيه الاب أو الأم.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

التكافل

تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. جامعة القاهرة تشهد حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:00 ص

عثمان الخشت يشيد بنموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لقمة المناخ: أبنائنا محل فخر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:49 م

وزيرة البيئة تشيد بنموذج محاكاة مؤتمر المناخ لطلاب جامعة القاهرة: "مبهر"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:30 م

طلاب جامعة القاهرة يكشفون تفاصيل تجربتهم بنموذج محاكاة مؤتمر المناخ في "مساء dmc"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:27 م

مكتبة الملك عبد العزيز تنظم الملتقى العلمى لمناقشة التنوع الثقافي بجامعة القاهرة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:44 م

كلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظم اليوم ندوة "مصر بلا غارمات أسرة مطمئنة"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:02 ص

جامعة القاهرة تشهد غدا حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:13 ص

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمى عن الفوارق الزمنية بين التأليف والترجمة بجامعة القاهرة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:00 ص

أيام على انطلاق cop27.. طلاب جامعة القاهرة ينظمون نموذج محاكاة "مؤتمر المناخ"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:30 م

جامعة القاهرة تستضيف غدا الملتقى العلمى العاشر لجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:46 م

وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP27.. وزيرة البيئة: المنطقة الخضراء تطبق فكرة الشمولية.. ياسمين فؤاد : تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء تجسيدا للجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة