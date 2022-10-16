200 شركة عالمية تبحث فرص الاستثمار في مصر بمؤتمر الموردين في العلمين

شهدت مدينة العلمين المؤتمر السنوي التاسع للموردين الأجانب بمشاركة 200 شركة عالمية في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بهدف بحث فرص استثمار جديدة علي أرض مصر وتشجيع السياحة، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة الاستثمار، والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاقتصادية الوطنية، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومروة حسين مدير عام الاستثمار بمنطقة آسيا وعدد من كبار رجال الدولة والإعلام.

أكد محمد يوسف أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر، والتركيز على الاستثمار في تصنيع مكون محلي مصري بنسبة مائة في المائة والذي يتماشى مع سياسة الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن تواجد الموردين الأجانب بالمؤتمر سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات من خلال معرفة احتياجات السوق المصري من المكونات اللازمة لعملية التصنيع.

وصرح المهندس محمد العربي أن المؤتمر يعد خطوة هامة على طريق التنمية من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر بالاضافة الى تبادل الخبرات بين مصر والدول المختلفة ونقل أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم. كما أن المؤتمر يهدف أيضا الي تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الاجنبية والكيانات الاقتصادية الوطنية لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الاجنبي على ارض مصر،

وأكد أن مصر تشهد الآن تحولاً اقتصادياً ملموسا ومؤثرا بين دول العالم، ونحن نسعى إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم، تماشيا مع توجهات القيادة المصرية والتي تحمل على عاتقها تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.