اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وقف أعمال بناء مخالف فى أبيس وسط الإسكندرية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:14 ص
وقف أعمال بناء مخالف فى أبيس وسط الإسكندرية انهيار منزل - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية.
 
كلفت عزة سعد رئيس حي وسط ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميداني على مدار اليوم ،والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.
 
وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي وسط بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بقرية أبيس ٨/٦  وتبين بالمعاينة وجود شدة خشبية مخالفة تم إزالتها في الحال.
 
 
 

أخبار الإسكندرية

حملات الإزالة

إيقاف بناء مخالف

أبيس وسط

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