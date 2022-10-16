وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفود سياحية متعدد الجنسيات من دول (أمريكا – ألمانيا – إنجلترا)، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبو قرقاص، وتل العمارنة وتونا الجبل بمركزي ملوي وديرمواس، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية منها (منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار).



وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)



وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا (2)