اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير البيئة: تزيين جدران مؤتمر المناخ بلوحات طلاب المدارس

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:47 م
وزير البيئة: تزيين جدران مؤتمر المناخ بلوحات طلاب المدارس فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم"
كتب محمود طه حسين

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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أولياء الأمور ليعبروا عن أنفسهم فى شرح قضية التغيرات المناخية، موضحة أن الأعمال التى تقدم بها طلاب المدارس تدعوا للفخر، حيث عبرت اللوحات عن شرح أمور فنية تتعلق بالمناخ، وتغيراته مثل الماء والكهرباء وغيرها.
 
وقالت، سعيدة بثمرة الجهد بين التربية والتعليم والبيئة وإدراج قضية المناخ فى المناهج التعليمية، وده كان استثمار كبير تم منذ ثلاث سنوات.
 
جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف.
 
وأعلنت وزيرة البيئة عن تزيين أعمال الطلاب جدران مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ المقرر انعقاده الشهر القادم .
 
من جانبها قالت الدكتورة نيفين كيلانى وزيرة الثقافة، إن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تنشئة طلاب مصر بالتعاون مع وزارة الثقافة أمر مهم، موضحة يوجد تعاون كبير بين  بين وزارتى الثقافة والتعليم.
 
وشارك فى فاعليات المؤتمر أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (1)
 

فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (2)
 

فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (3)
 

فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (4)
 

فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (5)
 

فعاليات المعرض الفني رسالة أطفال مصر للعالم (6)
 

 


التربية والتعليم

مؤتمر المناخ

معرض وزارة التربية والتعليم عن المناخ

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