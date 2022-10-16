وزير الاقتصاد النمساوي: متفائلون بالوضع الاقتصادى فى الشتاء المقبل

أعرب وزير الاقتصاد والعمل في النمسا مارتن كوشر، عن تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي في الشتاء المقبل، مشيرا إلى نجاح بلاده في بناء احتياطي الغاز الاستراتيجي، معتبرا أن الوضع الاقتصادي في فصل الشتاء سيكون أقل إشكالية مما توقعه البعض في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في الربيع الماضي.

وقال كوشر في تصريح اليوم الأحد، إنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي للأنشطة الاقتصادية المختلفة فإن معدل البطالة يمكن أن يزداد بشكل كبير في الأعوام المقبلة ولكن لا يزال بإمكان الصناعة اتخاذ تدابير مضادة وهي محمية جزئيًا من ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر الوزير أن مزايا التأمين الاجتماعي مثل إعانات البطالة أو المساعدة الطارئة أو المعاشات التقاعدية محمية قانونًا في كل حال وهناك دائمًا أموال كافية لذلك حتى في حالة حدوث أزمة أكبر.

وأوضح كوشر، أن التفاوض بشأن إصلاح إعانات البطالة مستمر وهناك مناقشات جيدة للغاية وما زلت متفائلًا بأننا نستطيع القيام بذلك في المستقبل القريب.. مشيرا إلى تركيز الحكومة على الإصلاح الاقتصادي الهيكلي طويل الأجل.

وقال الوزير، إن ما يقلقه هو المنظور المتوسط والطويل الأجل خاصة في مجال الصناعة بسبب التكاليف المتزايدة في المنافسة الدولية مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الصناعات الأوروبية.