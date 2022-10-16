وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية تخصص رابط للتواصل مع طلاب برنامج الانظمة الذكية كلية الهندسة

كتب محمد صبحى

في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بالجامعة رابط مخصص لطلاب برنامج الأنظمة الذكية كلية الهندسة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويمكن لطلاب برنامج الانظمة الذكية كلية الهندسة الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ise.

وتستعد وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية لإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة لتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.