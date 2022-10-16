مصر من عصر الظلام فى عهد الجماعة الإرهابية إلى مركز عالمى للطاقة (إنفوجراف)

إعجاز تاريخي وغير مسبوق، هكذا يفضل خبراء الكهرباء بالعالم وصف ما حققتها الحكومة المصرية فى تطوير الشبكة القومية للكهرباء منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث استبقت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العالم فى تأمين الشبكة القومية المصرية ، اﻷمر الذى جعل مصر اﻷن تلعب دورا هاماً كمحور عالمي للطاقة من خلال استغلال الاحتياطى اليومى بالشبكة الذى يصل إلى ضعف احتياجات المصريين فى مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية للاستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة.



مصر من عصر الظلام فى عهد الجماعة الإرهابية إلى مركز عالمى للطاقة

وحققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انجازات كبيرة و غير مسبوقة خلال الفترة من 2013 حتى 2022 فى مختلف مجالات الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا ، و يعمل قطاع الكهرباء فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.

وحرصت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بتوجيهات من القيادة السياسية على التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الاداء والخدمات ، حيث بلغت إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية منذ 2013 حوالى 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال ال8 سنوات الماضية.