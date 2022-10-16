مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 أخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 10 أخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بالطريق الزراعي بالقرب من مركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم (ن ا د 9674) بسيارة ملاكي علي الطريق الزراعي امام قرية اطسا.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكى ناحية قرية اطسا التابعة للمركز، وتم فرض كردون امني واسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وأصابة 10 اخرين تم نقلهم لمستشفي سمالوط التخصصي.

وكلف اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أحمد راشد مهدي رئيس المركز للانتقال علي الفور، لتفقد موقع ومتابعة المصابين بالمستشفى والإطمئنان عليهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.