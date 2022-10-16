مصرع شقيقين سقطا من الطابق السادس بسبب مشاجرة بينهما على "سماعة"

الإسكندرية - فريق المحافظات

لقي شقيقين مصرعهما بمنطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن سقطا من شرفة الشقة محل سكنهما بالطابق السادس بشارع السلام بسبب الخلاف على سماعة وحدوث مشاجرة بينهما.

البداية عندما تلقى اللواء خالد البروى مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمي التخصصي بوصول كل من "إ.ف.ص"، 26 سنة، ميكانيكي، وشقيقه "م.ف.ص" 18 سنة، حاصل على الثانوية العامة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ومتوفين.

وعلي الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليها، وسؤال والدتهما "إ.ر.ع" 53 عامًا، ربة منزل، وشقيقتهما "م.ف.ص" 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع السلام بمنطقة الهانوفيل.

وأقرت أنه أثناء تواجدها بالشقة سكنهم بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، حدثت مشاجرة بين المذكورين بسبب الخلاف على سماعة كاسيت، وقام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب وأضافت شقيقتهما أن "الثاني" شعر بأن كرامته مست بعد أن تعدى عليه شقيقه فقفز من شرفة الشقة وقام "الأول" بعد شعوره بتأنيب الضمير فقفز خلفه، ما أدى لإصابتهما بكسور بجميع أنحاء الجسم والتي أودت بحياتهما .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .