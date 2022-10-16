مستثمرو 15مايو: طرح 8 مقترحات لزيادة الإنتاج الصناعى والتصدير

كتب إسلام سعيد

تستعد جمعية مستثمرى 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري، لتقديم مذكرة إلى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن التحديات المواجهة للقطاع الصناعي تمهيداً لعرضها في المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال الفترة من 23- 25 أكتوبر الجارى.

وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المذكرة تتضمن عدداً من المطالب في مقدمتها سرعة تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لتمكين المصانع من مواصلة نشاطها الانتاجي لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بتعاقداتها التصديرية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأشاد الأباصيري، بالإجراءات التي أعلنها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن بدء حصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية تمهيداً لإزالة كافة المشاكل المعوقة لها، لافتاً إلى أن استئناف نشاط تلك المصانع يساعد على تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، و إنقاذ الاستثمارات المعطلة و توفير فرص عمل بما يدعم خطة الدولة لخفض معدل البطالة.

وطالب رئيس الجمعية، هيئة التنمية الصناعية باعتماد تراخيص دائمة للمصانع على أن تجدد مرة واحدة فقط، مشدداً على ضرورة إعطاء صلاحية لمكاتب الهيئة في المدن الصناعية بتجديد التراخيص وعدم الرجوع في كل قرار للفرع الرئيسي لتوفير الجهد والوقت.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجب أن تتضمن إجراءات تسهم في تهيئة مناخ الإستثمار للمستثمر المحلي متمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج و استقرار سعر الصرف و ربط التعليم بسوق العمل لجذب رؤوس أموال جديدة، وهو ما يساعد علي جذب المستثمر الاجنبي ايضا، لافتاً إلى ضرورة سرعة توفير الاراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وإيجاد حلول لارتفاع رسوم وتكاليف الإنتاج والطاقة.

واقترح الأباصيري، إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير و تسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانب آخر، ناقش مجلس إدارة الجمعية عدداً من الملفات التي تخص تطوير المنطقة الصناعية بمدينة 15مايو، وعلى رأسها تدشين كتالوج للمصانع القائمة بالمدينة، إضافة إلى عمل لوحات استرشادية للشركات.

واستعرض مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو خلال الاجتماع، التجهيزات الخاصة بالملتقي التوظيفي المقرر إقامته بمركز شباب مدينة 15 مايو يوم 22 أكتوبر الجاري والذي يهدف إلى تلبية احتياجات المصانع من العمالة المؤهلة.

ومن المقرر أن تعلن الشركات خلال الملتقى عن الوظائف المتاحة وشروط القبول بها وعدد ساعات العمل والرواتب والمزايا.