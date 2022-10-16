محافظ قنا يعلن تنفيذ خط صرف صحى احتياطي بتكلفة 200 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء تنفيذ خط طرد الصرف الصحى الاحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه لاستخدامه كبديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، وممثلى شركات الاتصالات والغاز، وممثلى مديرية الطرق والنقل، ومسئول الشركة المنفذة لخط الطرد.

وأوضح الداودى، أن خط الطرد الاحتياطى سيتم تنفيذه بطول 6 كم، وقُطر 800 ملم، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسار خط الطرد، وتكليف جميع مسئولى قطاعات المرافق بمعاينة المسار المُحدد صباح الغد، وتذليل كافة التحديات التى قد تعترض أعمال التنفيذ، مشددا على مسئول الشركة المنفذة بضرورة استخدام معدات حفر متطورة لتجنب إحداث أضرار مبالغة فى الأسفلت، كما وجه بضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ووضع علامات تحذيرية فى مواقع العمل.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لضمان تسيير الحركة المرورية بالشوارع التى تشهد أعمال حفر، أو تحديد مسارات بديلة فى حال تعذر المرور بتلك الشوارع، مؤكدا حرص المحافظة على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات فى قطاعات المرافق المختلفة، لاسيما قطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وجه بإدراج تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحى احتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التى تعرضت لها مدينة قنا خلال شهر يونيو الماضى بسب الكسر الذى حدث بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، والذى تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة فى حال حدوث كسر أخر بخط الطرد القائم.