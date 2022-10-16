محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير الطرق.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة بني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري، وقد رافقه خلال الجولة، المهندس ناصر محمد فراج وكيل وزارة النقل، العميد طه عبد التواب مدير الإدارة العامة لمرور بني سويف، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويفز

وتابع المحافظ مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها في المسافة من طريق محيى الدين حتى مزلقان السحارة، ، حيث يشهد الطريق أعمال توسعة وعمل حوائط ساندة وإضافة أكثر من 6 أمتار لعرض الطريق، بالإضافة إلى أعمال التوسعة أمام محطة تزمنت ،لاستيعاب الحركة المرورية ، لتتناسب مع خطة التطوير التي شهدتها الآونة الأخيرة

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها ، حيث أوضح المهندس ناصر فراج،أنه يتم حالياُ نقل عامود كهرباء "ضغط متوسط"والذي كان يعوق أعمال توسعة الطريق،بالإضافة إلى نقل الكابلات،بجانب التجهيز لمدخل الموقف من طريق تزمنت،من خلال إزالة كافة الإشغالات وعمل التوسعات اللازمة التي تصل في بعض الأجزاء إلى 8متر إضافية،والبدء في أعمال الرصف ،موضحا أنه يجرى حالياً عمل مقترح مروري على الأرض لتجربته وتقييمه بشكل نهائي قبل البدء في أعمال رصف والتخطيط وعمل الأرصفة والبلدورات والجزيرة الوسطى، فيما يتم الانتهاء حالياً من أعمال تشطبيات سور محطة المعالجة تزمنت بعد ارتدادها إلى أكثر من 6 متر ، وفور الانتهاء من الأعمال الصناعية سيتم الرصف والتشطبيات

من جهته وجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة من الطرق والمرور، لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال ، مع المتابعة المستمرة لسير العمل ، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ، بهدف تسيير الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي والذي يعتبر من أحد أهم المحاور المرورية الحيوية ومدخل ثاني موازي للوصول إلى المدينة العاصمة من الناحية الجنوبية ويخدم عددا من قرى المركز.



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين



محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتطوير طريق تزمنت محيي الدين