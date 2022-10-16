مجموعة من الجنود الأوكرانيين يخضعون لبرامج إعادة التأهيل بهولندا في نوفمبر

أ ش أ

أفادت تقارير أوكرانية بأن المجموعة الأولى من الجنود الأوكرانيين ستغادر إلى هولندا للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل في بداية الشهر المقبل.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرين -في مقابلة نقلتها وكالة أنباء يوكريفورم الأوكرانية- "نحن محظوظون في هولندا وفي الواقع في أوروبا الغربية لأننا لم نشهد نوع الحرب التي نشهدها في أوكرانيا اليوم".

وأشارت أولونجرين في الوقت نفسه، إلى أن كل حرب توفر دروسا تستحق التعلم. كما أن التجربة التي خاضتها القوات المسلحة الأوكرانية في القتال ضد القوات الروسية تعد مفيدة بالنسبة للجيش الهولندي.

وأضافت أنه في بداية نوفمبر المقبل، ستتوجه المجموعة الأولى من الجنود الأوكرانيين إلى هولندا لإعادة التأهيل. وكذلك في العام المقبل، ستقدم هولندا أيضا المساعدة للجنود الأوكرانيين الجرحى.

وكانت هولندا قد انضمت إلى مبادرة انترفليكس لتدريب العسكريين الأوكرانيين في المملكة المتحدة.